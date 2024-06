SULMONA: ADDIO A SERGIO PRESUTTI, STORICO DIRIGENTE DELLA ASL

SULMONA – Lutto per la scomparsa di Sergio Presutti, 77 anni, ex dirigente della Asl.

Presutti è venuto a mancare ieri sera all’ospedale di Sulmona, dove era stato ricoverato in mattinata per un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute.

Nato a Sulmona, era molto legato anche a Pratola Peligna, paese di origine di suo padre Amedeo che aveva però lavorato come medico nel capoluogo ovidiano, stabilendo anche la sua residenza.

Per anni in forza alla Asl, Sergio Presutti è stato prima a Pescara per poi tornare nel 1999 a Sulmona, dove è rimasto fino alla pensione e dove aveva scelto di vivere insieme all’amata moglie Rosina.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 25 giugno, alle ore 15.30, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, in via San Paolo a Sulmona.

Sarà sepolto nella cappella di famiglia a Pratola Peligna, dove già riposano sia sua moglie Rosina, scomparsa nel 2013, sia il padre Amedeo, deceduto nel 1982.