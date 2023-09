SULMONA: ADDIO AL PROFESSOR MATTIOCCO, FIGURA CARISMATICA DELLA CULTURA ABRUZZESE

SULMONA- E’ morto ieri, a 97 anni, Ezio Mattiocco, figura di altissimo spessore culturale, originario di Castel di Sangro ma residente nella vicina Sulmona (L’Aquila). Fu primario e direttore dell’ospedale di Sulmona e direttore onorario del locale museo civico, oltre a rivestire altri incarichi di rilievo. Di recente gli è stata conferita la cittadinanza onoraria.

In relazione alla scomparsa di Mattiocco pubblichiamo un messaggio di cordoglio dell’Archivio di Stato dell’Aquila e in particolare della Sezione di Sulmona, di cui lo scomparso è stato assiduo frequentatore, da parte del direttore Marta Vittorini.

“La Sezione di Archivio di Stato di Sulmona con l’Archivio di Stato dell’Aquila ricordano con rimpianto la fulgida figura del dott. Ezio Mattiocco e tutto ciò che egli ha rappresentato per la storia e la cultura della città di Sulmona e dell’intero Abruzzo. Non c’è campo scientifico in cui non abbia riversato il suo infaticabile interesse di ricercatore e storico rigorosi, lasciando alla collettività segni permanenti del suo passaggio. Gli innumerevoli studi pubblicati da Ezio Mattiocco costituiscono senza alcun dubbio un punto di riferimento ineludibile per tutti coloro che, a vario titolo, si avvicinano allo studio della storia di questa città e della regione abruzzese. La sua scomparsa lascia purtroppo un grande vuoto nel campo della cultura, impossibile da colmare. Nel ricordare con nostalgia la sua assidua presenza in questo Archivio di Stato, la Direttrice Marta Vittorini e il personale tutto porgono le più sincere condoglianze alla famiglia”.