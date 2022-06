SULMONA: AGGIUDICATI 212MILA EURO PER AMMODERNAMENTO CINEMA PACIFICO

SULMONA – Con il finanziamento per il teatro Caniglia, il Comune di Sulmona si aggiudica anche un ulteriore progetto a valere sul PNRR – Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica di cinema e teatri” finanziato dall’Unione Europea.

In particolare, è stato ammesso al finanziamento il Cinema Teatro “Pacifico”, con uno stanziamento di 212.138 euro che andrà a incidere direttamente su riqualificazione energetica degli impianti, innovazione tecnologica per l’efficientamento energetico e impiantistica.

“L’obiettivo, pertanto, sarà promuovere l’ecoefficienza e la riduzione dei consumi energetici della nostra sala cinematografica – spiega il sindaco Gianfranco Di Piero – A nome dell’intera amministrazione, esprimo vivissimo compiacimento per il finanziamento ottenuto dal Comune . Il Cinema “Pacifico” costituisce un imprescindibile presidio culturale della Città e, analogamente al Teatro Caniglia e al Museo Ovidio in fase di costituzione, compone un ‘isolato della cultura’ fondamentale e strategico per il consolidamento delle molteplici e feconde attività culturali sulmonesi”.