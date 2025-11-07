SULMONA: AGGRESSIONI E RISSE, SOSPESA LICENZA A UN LOCALE

SULMONA – Aggressioni, risse, liti e disturbo delle persone.

Per questo motivo, la Polizia di Stato dell’Aquila, su proposta del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sulmona, ha disposto la sospensione temporanea della licenza, in caso di accertate violazioni, nei confronti di un locale di Sulmona.

L’Arma dei Carabinieri – si legge in una nota – dopo numerosi interventi effettuati sia all’interno del locale sia nelle immediate vicinanze, ha trasmesso una proposta motivata accolta dal questore, il quale, ritenendo che, i fatti verificatisi hanno turbato la pacifica convivenza, pregiudicando l’ordine e la sicurezza pubblica, ne ha disposto la chiusura per giorni 7.

Il provvedimento, che ha portato alla sospensione della licenza ed è stato notificato oggi, “è scaturito in relazione ai gravi fatti accaduti, che fanno supporre che la gestione del locale, allo stato attuale, non dà garanzie di sicurezza al cittadino necessarie al vivere civile ed ordinato che un locale aperto al pubblico deve assicurare”, conclude la nota.