SULMONA: TIMBRAVA CARTELLINO E ANDAVA AL CORSO DI DANZA, DENUNCIATA DIPENDENTE ASSENTEISTA DELLA ASL

SULMONA – Una 51enne di Sulmona accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato: dopo avere timbrato il cartellino si sarebbe assentata per andare a danza.

Secondo l’accusa, la donna, durante le ore di lavoro e dopo avere timbrato regolarmente il sarebbe uscita per recarsi in una scuola di danza e in palestra.

Il sostituto procuratore della repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla, ha formulato nei confronti della 51enne, dipendente della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato.

I fatti risalgono al 2023 quando la donna, in servizio negli uffici amministrativi dell’azienda sanitaria, lavorava in una delle palazzine di viale Mazzini. Le assenze si sarebbero protratte per almeno tre mesi di fila, da agosto ad ottobre 2023, almeno stando a quanto accertato dalla compagnia della guardia di Finanza di Sulmona agli ordini del capitano Cecilia Tangredi.

L’inchiesta era scaturita da un esposto anonimo. Tramite appostamenti, analisi del gps installato nell’auto della 51enne e riprese video, le fiamme gialle sono riuscite a ricostruire i movimenti della donna, denunciandola poi alla procura della repubblica di Sulmona. Da qui le accuse di truffa, confermate dal sostituto procuratore Iafolla che ha chiuso le indagini preliminari.