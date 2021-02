SULMONA: AL VIA BANDO THINK TANK AGORA’ DEDICATO AI GIOVANI

SULMONA – “Un progetto dedicato ai giovani e alla formazione professionale. E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Sulmona l’avviso, nell’ambito del progetto “Think Tank Agorà- inclusione attiva per strategia d’impresa”, per l’individuazione di 20 destinatari, che si trovano in condizione di difficoltà e svantaggiati, appartenenti a categorie protette. Il Comune di Sulmona, in qualità di Ecad dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno, ha partecipato in qualità di partner, con capofila il Comune di Avezzano, al progetto finanziato dalla Regione con i fondi del PO FSE 2014/2020, per un ammontare complessivo di 651 mila 800 euro, che consente l’accesso ai corsi di formazione, tirocini aziendali e voucher di assistenza e cura al fine di favorire l’inclusione sociale e lavorativa”.

Lo afferma il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Marina Bianco.

LA NOTA COMPLETA

Sono previsti progetti personalizzati a favore della crescita e dell’occupazione, consentendo percorsi di formazione, che prevedono il rilascio di una qualifica professionale, tirocini formativi della durata massima di 3 mesi, per almeno 21 ore settimanali (min 84 ore mensili), con un’ indennità mensile pari a 600 euro onnicomprensivi.

Sono previsti, inoltre, voucher per i servizi di cura e assistenza domiciliare (massimo 300 mensili) per anziani e bambini attività di doposcuola ricreative e laboratori ali, in orario contemporaneo allo svolgimento delle attività di formazione/tirocinio. “Invito i giovani a partecipare, rispondendo all’avviso, per cogliere questa importante opportunità per accedere a un percorso professionale e accrescere il proprio bagaglio di conoscenze.

Il progetto sta partendo in concomitanza con il Comune di Avezzano che ha inaugurato la sede poco prima del lockdown”.

E’ possibile presentare domanda, scaricabile dal sito web del Comune di Sulmona e dei 16 Comuni afferenti l’Ambito Sociale Distrettuale, entro il 20 marzo prossimo fatta recapitare esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative e riportare la seguente dicitura “BANDO DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL PROGETTO THINK TANK AGORA’- INCLUSIONE ATTIVA PER STRATEGIE DI IMPRESA INTERVENTO APPROVATO DALLA REGIONE ABRUZZO CON D.D. N. 119 DPF 013 DEL 7/11/2019-ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE-OBIETTIVO”INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’ OCCUPAZIONE”: via posta, tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di_Sulmona – Ufficio di Piano – via Mazara, 21 – NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE; invio alla casella di P.E.C. [email protected] (in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dall’Ente, solo se spedite da una casella certificata PEC); consegna a mano presso l’Ufficio L’ Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona in Via Mazara, 21 : aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il lunedì e il giovedì dalle 15.45 alle 17.15. Informazioni, assistenza e orientamento vengono forniti, previo appuntamento, presso gli sportelli di segretariato sociale presenti sui 17 Comuni dell’Ambito n. 4 Peligno.

