SULMONA: AL VIA IL PROGETTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL PARCO SOLARE RENEXIA

SULMONA – Al via a Sulmona (AQ) importante progetto per la videosorveglianza del parco solare Renexia, con torre di videosorveglianza dotata di pannelli solari e un’alimentazione d’emergenza in grado di assicurare un funzionamento ecologico e completamente autosufficiente

“Oggi stiamo assistendo,” si legge in una nota,”a una crescente transizione energetica del nostro Paese verso fonti più sostenibili. Dagli ultimi dati disponibili è emerso che nel 2024 le fonti rinnovabili in Italia hanno coperto il 43% della domanda elettrica nei primi tre trimestri. In particolare, il solare ha registrato un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. A confermarlo è l’Economist secondo cui il solare si avvia a diventare la principale fonte di energia elettrica del pianeta entro la metà del 2030. In un contesto di questo tipo ha iniziato a diffondersi, fra i costruttori di parchi solari, la consapevolezza di quanto sia importante dare priorità alla sicurezza degli impianti, adottando misure proattive per proteggerli dal rischio di intrusioni o furti. E’ il caso di Renexia Spa, multinazionale specializzata nello sviluppo di impianti e tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che si è affidata a BauWatch – leader europeo nelle soluzioni di videosorveglianza mobile per la sorveglianza dei cantieri, la protezione delle proprietà e la prevenzione delle effrazioni – per la gestione della sicurezza del suo parco solare in costruzione a Sulmona (AQ)”.

“Eravamo alla ricerca di una soluzione di videosorveglianza flessibile ed efficiente – spiega Lorenzo Sammartino, Assets Technical Manager di Renexia Spa – che ci consentisse di rilevare e prevenire eventuali accessi non autorizzati e potenziali furti. Quello che ci premeva, più di tutto, era proteggere i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la costruzione del parco. Si trattava di beni realizzati su misura e particolarmente costosi, il cui riacquisto avrebbe causato ritardi inaccettabili nella consegna del progetto. Avevamo bisogno di un sistema di monitoraggio in grado di identificare in tempo reale e in diversi punti strategici le attività sospette, fornendo una capacità di risposta più rapida e completa di quella della sorveglianza tradizionale. Dopo un attento scouting del mercato, ci siamo resi conto che BauWatch era la soluzione giusta al momento giusto.”

Il tempismo perfetto e la grande rapidità nell’implementazione sono state le due motivazioni principali che hanno portato Renexia ad optare per BauWatch Solar, la torre di videosorveglianza perfetta per le aree senza elettricità che è dotata di pannelli solari e un’alimentazione d’emergenza in grado di assicurare un funzionamento ecologico e completamente autosufficiente. L’altro fattore chiave che ha giocato a favore di BauWatch è stata la capacità di agire come un Partner affidabile, fornendo tutta la documentazione aggiuntiva in termini di Privacy & GDPR e assicurando la massima assistenza in ogni fase dell’implementazione del sistema di sicurezza scelto.

“L’installazione, in soli tre giorni, dei sistemi Solar ci ha permesso – entra nel vivo Matteo Nardi, Key Account Manager di BauWatch – di ottimizzare la sicurezza dell’intera area, garantendo una protezione del parco particolarmente efficiente grazie all’accordo stipulato con le guardie che vengono allertate immediatamente dai nostri specialisti ogni volta che si verifica un’intrusione. Fra i punti di eccellenza del lavoro che abbiamo portato avanti c’è senza dubbio lo studio del security plan: abbiamo avuto l’opportunità di collaborare più da vicino con i professionisti di Renexia per definire un piano integrato e performante di prevenzione contro ladri e criminali.”

La storia di Renexia mette in evidenza come oggi sia fondamentale per le imprese che operano nei campi solari, investire in sicurezza e dotarsi dei più evoluti sistemi di antintrusione e videosorveglianza per reagire tempestivamente e prevenire i possibili tempi di inattività degli impianti. “In questo senso le soluzioni intelligenti BauWatch – conclude Laura Casparrini, Direttore Generale di BauWatch Italia – hanno il vantaggio di garantire la massima protezione non solo ai parchi energetici già operativi ma soprattutto a quelli in costruzione, fase che rappresenta uno dei momenti in cui sono più frequenti furti di pannelli o altro materiale. La nostra esperienza dimostra che investire nei sistemi di monitoraggio avanzati BauWatch può migliorare significativamente la sicurezza e l’efficienza operativa di questi parchi, rilevando e analizzando rapidamente le cosiddette minacce invisibili che possano gravare su questi impianti e minimizzando, nel contempo, le perdite finanziarie associate ai periodi di inattività che si potrebbero generare.”