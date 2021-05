SULMONA, ANCHE LA UIL PA DICE NO A CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA SENZA TRIBUNALE

SULMONA – Ci sarà anche una rappresentanza della Uil Pa polizia penitenziaria a manifestare domani, dinanzi il tribunale di Sulmona, per dire no alla chiusura dei tribunali non provinciali.

Lo annuncia in una nota Mauro Nardella, segretario generale territoriale Uil Pa polizia penitenziaria e componente della Uil Pubblica amministrazione Abruzzo, che aggiunge: “Al di là delle motivazioni civiche, economiche e geografiche che da sole basterebbero per giustificare la permanenza di un così essenziale presidio, sarà cura della Uil Pa polizia penitenziaria evidenziare l’importanza che un Palazzo di giustizia riveste in un territorio che ospita penitenziari e tra questi Sulmona nel cui territorio vede incastonato uno dei più importanti penitenziari di Italia e in procinto di diventare, con l’oramai prossima apertura del nuovo padiglione in grado di ospitare ulteriori 200 mafiosi che si andranno ad aggiungere ai 400 attualmente reclusi, uno dei più importanti d’Europa”.