SULMONA: APRE AL PUBBLICO LA MOSTRA FOTOGRAFICA “I VOLTI DELLA POVERTA’ IN CARCERE”

SULMONA – Un evento di significativo impatto sociale e spirituale sta per prendere vita a Sulmona (AQ): apre al pubblico la mostra fotografica “I Volti della Povertà in Carcere”. Un’iniziativa promossa dalla Edizioni Dehoniane Bologna in collaborazione con la Diocesi di Sulmona-Valva, e con il patrocinio della Città di Sulmona, della Casa Santa dell’Annunziata e della S. Vincenzo de’ Paoli – Consiglio Centrale di Roma. L’esposizione sarà allestita dall’8 al 19 giugno nella suggestiva Cappella del Corpo di Cristo (ingresso gratuito), all’interno del Complesso Monumentale dell’Annunziata. Sarà un’occasione unica per la cittadinanza di “andare dietro le sbarre” e confrontarsi con le realtà spesso dimenticate di chi vive l’esperienza carceraria.

La mostra farà da preludio alla presentazione del volume fotografico “I Volti della Povertà in Carcere”, opera di Rossana Ruggiero e Matteo Pernaselci, edito da EDB, che sarà presentato il prossimo 15 giugno all’Auditorium “S.Panfilo” del Centro Pastorale Diocesano (ulteriori dettagli sulla presentazione verranno comunicati a breve).

Gli scatti esposti, tratti direttamente dal volume, offrono uno sguardo potente e autentico sulla vita in carcere. Attraverso immagini in bianco e nero e toccanti testimonianze, l’opera racconta storie di umanità dimenticata, sofferenza, fragilità, ma anche di sorprendente resilienza. Le voci di uomini e donne recluse nel carcere di San Vittore si intrecciano a quelle degli operatori che, ogni giorno, si impegnano a costruire percorsi di dignità e reinserimento.

L’intera iniziativa, parte del Progetto Giubilare omonimo, si propone di ricucire lo strappo tra la società e le persone detenute. L’obiettivo è duplice: diventare uno strumento di incontro all’interno del carcere e, successivamente, farsi “voce” per la cittadinanza. Questo significa superare i confini dello stigma e promuovere una cultura della prossimità, del reinserimento e del riscatto. Dare voce al carcere all’interno delle istituzioni significa abbattere le barriere del pregiudizio e promuovere una visione più umana e inclusiva della giustizia.

Mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva, ha dichiarato a riguardo: “Questa iniziativa si inserisce pienamente nell’ambito del Giubileo della Speranza che stiamo vivendo. Desideriamo che questa mostra e la successiva presentazione del volume siano uno di quei luoghi di speranza che il Santo Padre Francesco ci ha invitato a far nascere. È il comando evangelico stesso che ci esorta ad andare agli ultimi, a chi vive ai margini, per portare un segno concreto di carità e di una possibile rinascita.”

La mostra sarà visitabile nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica: 9:00 – 13:00 / 15:30 – 18:30.