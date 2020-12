SULMONA, ARRESTATO PLURIPREGIUDICATO 52ENNE: IN CARCERE PER CUMULO DI PENE

SULMONA- Nella giornata di ieri 23 dicembre, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona, in ottemperanza ad un provvedimento di cumulo delle pene emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Perugia, ha tratto in arresto D.R.L., 52enne sulmonese residente in Pettorano sul Gizio.

L’uomo che annovera diverse condanne per ricettazione, usura, lesioni personali aggravate e danneggiamento, è stato uno degli autori della “spedizione punitiva” in danno del bar La Kiarenza, episodio che ha destato particolare allarme sociale all’epoca dei fatti, avvenuti nell’aprile del 2012 e nel corso del quale furono aggrediti con mazze di legno alcuni avventori.

Lo stesso che aveva avuto a suo tempo la sospensione della pena, con provvedimento dell’A.G. ha visto revocato il beneficio e, pertanto, è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Vasto (Chieti), dove dovrà scontare una pena di anni 5 e giorni 15 di reclusione nonché al pagamento della somma di euro 5.300 di multa ed euro 300 di ammenda.

Download in PDF©