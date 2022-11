SULMONA: ARRIVATE STAZIONI DI BIKE SHARING E DI RICARICA CON PANNELLI SOLARI

SULMONA – Sono arrivate le stazioni bike-sharing e di ricarica con pannelli solari. Da stamattina, i tecnici dell’ufficio manutenzione, la Polizia Locale e l’assessore Attilio D’Andrea stanno coordinando l’attivazione delle stazioni che per la prima volta fanno la loro comparsa in città, installate in piazzale Vittorio Veneto e nell’area della stazione centrale.

Un ulteriore tassello che si aggiunge al percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per potenziare la mobilità sostenibile, in piena sintonia con altre importanti città italiane che stanno compiendo lo stesso percorso, allo scopo di preservare l’ambiente, sensibilizzando i cittadini a scegliere una mobilità “dolce”.

L’assessore D’Andrea, nel ringraziare l’Ufficio Manutenzione e la Polizia Locale, esprime soddisfazione per questo primo passo compiuto e dichiara: “Andiamo avanti nel percorso di mobilità sostenibile, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di approfittare di queste stazioni, non solo per utilizzare le e-bike, ma anche per la ricarica dei telefoni cellulari, sfruttando l’energia solare. Siamo quindi nella piena pratica della sostenibilità con un progetto che, nei prossimi mesi, sarà incrementato con ulteriori postazioni ed iniziative di sensibilizzazione, percorrendo fino in fondo questa strada”.