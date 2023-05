SULMONA: ARTIGIANO DISPERSO DA 6 GIORNI CONTATTA CARABINIERI, E’ IN BUIONE CONDIZIONI

SULMONA – È stato trovato questa mattina alle prime luci dell’alba, dopo sei giorni che risultava disperso, l’artigiano sulmonese di 57 anni, Claudio Luciani, che aveva fatto perdere le tracce lo scorso martedì 9 maggio.

È stato lo stesso Luciani, intorno alle sette, a rispondere ai Carabinieri che lo avevano contattato sull’utenza telefonica cellulare dopo aver notato che il dispositivo aveva dato qualche segnale di vita. Luciani si era rifugiato in un’abitazione Ater di via Angeletti, al terzo piano di una palazzina disabitata, in un ambiente non proprio salubre per le condizioni igieniche. Le condizioni dell’uomo risultano pressocchè discrete anche se il 57 enne è stato trovato in stato confusionale, nel letto della casa disabitata.