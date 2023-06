SULMONA, ASL SU ECOGRAFIE: “MEDICO ASSENTE PER MALATTIA, ESAMI IN GRAN PARTE GIA’ RECUPERATI”

SULMONA – “Gran parte delle prestazioni non erogate è stata già recuperata e la restante quota di esami, non effettuati, sarà assicurata nei prossimi giorni”.

Lo affermano in una nota il responsabile della direzione medica dell’ospedale di Sulmona, Maurizio Masciulli, e il direttore del servizio radiologia, Rinaldo Mariani, in merito alle ecografie non effettuate nei giorni scorsi, al presidio peligno, per un’improvvisa indisponibilità di uno dei medici.

“A causa dell’assenza non programmata di uno dei medici di turno – dichiarano Masciulli e Mariani – dovuta a motivi di salute, non è stato possibile effettuare tutte le ecografie programmate. Per mancanza di tempo il personale, pur prodigandosi nelle comunicazioni, non è riuscito ad avvertire dell’imprevisto tutti gli utenti prenotati”.

“Nonostante questo, ricorrendo a sedute di lavoro straordinario, gran parte delle ecografie è già stata recuperata e, nei prossimi giorni, si provvederà ad erogare agli utenti la restante quota di prestazioni. Da parte nostra – concludono Masciulli e Mariani – si cerca sempre di garantire tutte richieste ma talvolta, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, possono verificarsi dei disguidi di cui ci scusiamo”.