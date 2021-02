SULMONA: ASSOCIAZIONI PIANGONO LA SCOMPARSA DEL MAESTRO ANDREA LO VECCHIO

SULMONA – Le associazioni Premio Augusto Daolio-Città di Sulmona e Nomadi Fans Club “Un Giorno insieme” esprimono il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa del Maestro Andrea Lo Vecchio. Indimenticabile autore di successi della musica italiana come “Luci a San Siro”, “E poi” e “Rumore”, Lo Vecchio, 78 anni, è stato presidente di giuria di tutte le ultime edizione del premio Augusto Daolio – Città di Sulmona per cantautori e gruppi emergenti.

Andrea Lo Vecchio, che è venuto a mancare la sera di mercoledì 17 febbraio a Roma, era molto legato alla città di Sulmona, dove aveva allestito al cinema pacifico di Sulmona il suo spettacolo “Un lunghissimo secondo”.

“Se ne va un caro amico”, commentano Vincenzo Bisestile e Antonio Ranalli, rispettivamente presidente del Nomadi fans club “Un giorno insieme” e del Premio Augusto Daolio -, Andrea Lo Vecchio era legato a Sulmona da grande affetto e amicizia. Il Comune di Sulmona gli conferì un Premio alla carriera in occasione dell’edizione 2010 del Premio Augusto Daolio per cantautori emergenti al teatro comunale “Maria Caniglia”.

“Come ha ricordato più volte aveva iniziato a frequentare Sulmona nel 1988 quando, a un’edizione del Festival di Castrocaro, aveva conosciuto Camillo Canale che accompagnava l’allora emergente Antonella Bucci, artista che decise di produrre. Da allora sono passati tanti anni, e sono rimasti immutati l’affetto per la città e i tanti amici”. Al Premio Daolio Andrea Lo Vecchio ha visto passare tanti ragazzi che poi si sono fatti conoscere a livello nazionale come Piji, Chiara Morucci, Giulia Ananìa, Erica Mou, i Senna e Machella, artista quest’ultima con cui ha poi avviato una produzione artistica, si legge ancora

