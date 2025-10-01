SULMONA: AVEVA NELLO STUDIO QUASI UN CHILO DI COCAINA, OSTEOPATA FINISCE IN CARCERE

SULMONA – Aveva quasi un chilo di cocaina all’interno del suo studio professionale di viale della stazione. Con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un osteopata che opera a Sulmona (L’Aquila) , Tommaso Ludovico, di 43 anni, è stato arrestato in flagranza di reato da i carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Sulmona. I militari, come riporta il Centro, sono andati a colpo sicuro e hanno effettuato un blitz all’interno dello studio professionale dove hanno trovato otto etti di cocaina pronti per essere venduti sul mercato locale della droga. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Edoardo Mariotti, l’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Sulmona in attesa dell’udienza di convalida. Vanno avanti le indagini per ricostruire la rete dello spaccio e accertare i potenziali pusher e consumatori dell’ingente carico

