SULMONA: AVS, “RIPORTATE A CASA IL SOLDATO TIRABASSI, AVVOCATO ARRUOLATO IN BATTAGLIA SENZA ONORE”

SULMONA – “Riportate a casa il soldato Tirabassi. In una scena che sembrava tratta più da una parodia di bassa qualità che da un reale confronto politico, i ragazzi di Gioventù Nazionale insieme all’onnipresente senatore Guido Liris, hanno esposto uno striscione contro il candidato sindaco Angelo Figorilli e la sua coalizione che – più che indignare – ha sollevato la domanda esistenziale: ‘ma veramente è questo il massimo che riesce ad esprimere la destra?'”.

È quanto si legge in una nota di Avs-Alleanza Verdi Sinistra Sulmona che chiama in causa il candidato a sindaco del centrodestra Luca Tirabassi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e la lista civica “Sulmona al Centro”.

“Lo striscione, in cui erano presenti alcuni caratteri che si rifacevano, nascondendosi, ad un periodo storico che chiunque dotato di buon senso preferirebbe dimenticare piuttosto che rievocare – si legge ancora nella nota -, ha sventolato malinconico nella città ovidiana, sorretto da una compagine intenta ad autoalimentare la propria mestizia. La foto di gruppo dei giovani, e non solo, militanti — immortalati in quella che si può solo descrivere come un’ode alla mancanza di idee — ha fatto il giro dei social ed ha ridato indietro ciò che già era abbastanza acclarato: ma si può mettere la città in mano a queste persone?”.

“In questo clima da operetta, spicca per essersi sottratto al teatrino, alla foto di gruppo in una mattinata triste, il soldato Tirabassi, arruolato suo malgrado in questa battaglia senza onore né gloria – aggiunge Avs -. Le voci di corridoio parlano di un ragazzo smarrito, partito per una missione di alto profilo istituzionale e ritrovatosi catapultato nella triste epopea dello striscione nostalgico. Forse il Tirabassi fa bene a non cedere il suo ruolo di presidente dell’ordine degli avvocati, malgrado l’evidente inopportunità di ricoprire quell’incarico e fare campagna elettorale: avvocato Tirabassi torni a casa, lasci stare queste compagnie che non le appartengono”.

“La città ha bisogno di confronto, visione e, perché no, un pizzico di allegria. Non di tristi comparsate in bianco e nero che tentano di riesumare un passato che non ha nulla a che vedere con il futuro che vogliamo costruire. Per Sulmona vogliamo un dibattito delle idee, non l’archeologia simbolica ed i cosplay revisionistici. Nel frattempo, un pensiero solidale va a Tirabassi: avvocato non ci crederà ma l’abbiamo veramente nel cuore”, conclude Avs.