SULMONA: BIMBA DI 4 ANNI CADE DAL TAVOLO DELLA CUCINA, RICOVERATA CON TRAUMA CRANICO AL BAMBIN GESU’

SULMONA – Tragedia a Sulmona: una bambina di 4 anni è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, a seguito di una caduta, lunedì scorso, dal tavolo della cucina della sua abitazione, e dopo aver sbattuto violentemente la testa.

La bimba è stata portata subito dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona e dopo ricovero in codice rosso e diagnosticato un trauma cranico, è stata trasferita di urgenza a Roma-

Come riferisce il quotidiano Il Centro,. i familiari, che non riuscivano a spostarsi con mezzi propri, non hanno richiesto l’intervento del 118.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Sulmona