SULMONA: BLOCCO GARE MENSA SCUOLA, A RISCHIO ADDETTI COSELP

SULMONA – Sono pronti alla mobilitazione i 30 lavoratori dell’azienda Coselp che rischiano il posto di lavoro per via delle procedure bloccate riguardo all’appalto del servizio di refezione scolastica di Sulmona (L’Aquila).

In queste ore la Cgil, per conto dei lavoratori, ha chiesto un incontro urgente con la struttura politica e amministrativa del Comune. Se entro mercoledì non si arriverà alla fissazione di una data, dal sindacato non escludono la protesta poiché sono a rischio i livelli occupazionali e la continuità nell’erogazione del servizio.

“Purtroppo a Sulmona non è la prima volta che accade di non poter partire regolarmente, per un motivo o per un altro. Come Filcams Cgil riteniamo che per certe dinamiche di affidamento di servizi, come in questi casi, non si possa ridursi a qualche giorno prima del nuovo anno scolastico, visto che l’anno scolastico 2022/2023 si è concluso a fine maggio. Ci sarebbe stato tutto il tempo per espletare la gara e fare l’affidamento – interviene Luigi Antonetti – Tutto ciò dovrebbe essere in futuro utile a capire che le procedure di cambio appalto scolastico (ma anche su altro) non si fanno in un giorno, ma richiedono un lasso di tempo di almeno 15 giorni, utili alle dovute e necessarie consultazioni e confronti con le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, e le società uscenti e subentranti”.