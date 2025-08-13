SULMONA: BOTTE TRA KEBABBARI, IN DUE FINISCONO IN OSPEDALE

SULMONA – Alta tensione in corso Ovidio, a Sulmona, dove due kebabbari sono venuti alle mani, finendo entrambi in ospedale.

Erano circa le cinque del mattino quando, riporta Il Centro, i titolari di due attività hanno avuto un’accesa discussione in largo Annunziata. Prima urla e minacce reciproche e poi dalle parole si è passati a una scazzottata, scaturita per futili motivi, che ha avuto conseguenze per entrambi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, dopo aver sentito i testimoni, ha ritirato i referti stilati dal pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona dove uno dei due è stato trasportato in ambulanza dopo aver ricevuto una serie di pugni in pieno volto e l’altro invece si è recato con i mezzi personali.