SULMONA: CADE DALL’IMPALCATURA, GRAVE OPERAIO DI CORFINIO

SULMONA – Ha perso l’equilibrio mentre si trovava su una impalcatura per la manutenzione dei mezzi meccanici in un’azienda che produce tessuti non tessuti a Sulmona (L’Aquila). Come riporta Il Centro, l’uomo, un 58enne di origini straniere residente a Corfinio, è caduto da oltre tre metri di altezza e ora si trova in gravi condizioni all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. L’incidente sul lavoro è avvenuto ieri.

Subito soccorso dai colleghi, visti i gravi traumi e le contusioni è stato poi trasportato con l’elicottero del 118 all’Aquila. Sull’incidente indagano gli uffici della Asl competenti in materia di sicurezza sul lavoro.