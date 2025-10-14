SULMONA: CAMBIO IN GIUNTA, DOPO SCONTRI GIAMMARCO ASSESSORE AL POSTO DI PANTALEO

SULMONA – Cambio in Giunta a Sulmona dove il sindaco, l’avvocato Luca Tirabassi, di FdI, ha nominato nuovo assessore Gianluca Giammarco, al quale ha conferito tutte le deleghe in precedenza assegnate all’ormai ex assessore al Bilancio Alessandro Pantaleo.

Una decisione arrivata al termine di un periodo burrascoso, culminato con un’accesa lite in sede di riunione di maggioranza quando, nei giorni scorsi, il primo cittadino, in carica dallo scorso maggio, ha richiesto le dimissioni di Pantaleo, per divergenze ritenute ormai insanabili.

Prima grana in maggioranza il destino del Cogesa, la società consortile del ciclo dei rifiuti, oberata dai debiti, che ha fatto emergere le prime spaccature tra FdI e Fi, che hanno sette consiglieri, e Noi Moderati e la civica Sulmona al centro dall’altra, che ne hanno cinque, e che fanno riferimento rispettivamente a Marianna Scoccia, vicepresidente del Consiglio regionale e sindaco di Prezza e al marito Andrea Gerosolimo, ex assessore regionale. La situazione sarebbe poi degenerata a causa delle divergenze per la nomina del presidente dei Revisori dei Conti fino allo scontro frontale sul progetto dello stadio Pallozzi.

Dopo il defenestramento di Pantaleo – in quota Sulmona al Centro e già vice presidente della scoeità partecipata Servizi ambientali centro Abruzzo Saca prima di dimettersi per entrare in Giunta – all’ex consigliere Giammarco, candidato nelle fila di Noi Moderati, andranno le deleghe di Bilancio, Patrimonio, Attività Produttive, Artigianato e Commercio, Centro Storico, Politiche Europee, Sport e Rete Gas.

Scrive in una nota Tirabassi: “In linea di continuità con i requisiti di velocità ed efficacia che hanno contraddistinto l’azione amministrativa della nostra consiliatura, sin dalla nomina del sottoscritto quale candidato sindaco del centrodestra, previa intesa con Noi Moderati e i Civici, ho appena provveduto a nominare nuovo assessore il dottor Gianluca Giammarco, al quale ho conferito tutte le deleghe a suo tempo assegnate al Dottor Pantaleo. Al nuovo assessore, al quale mi legano rapporti di pregressa amicizia, persona di solide e comprovate capacità professionali, do’ il benvenuto in Giunta, augurandogli, fin da ora, buon lavoro a nome di tutta l’ Amministrazione”.