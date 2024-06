SULMONA: CANILE NON A NORMA, SCATTA SEQUESTRO STRUTTURA

SULMONA – I carabinieri forestali di Sulmona, insieme al nucleo Carabinieri Cites di Pescara, hanno disposto il sequestro amministrativo del canile comunale di località Noce Mattei a Sulmona perché la struttura non è iscritta sull’albo regionale.

Una circostanza, già denunciata lo scorso anno da alcune associazioni, che era stata scoperta in fase di istruzione della gara pluriennale per la gestione.

Il Comune non ha ancora sanato l’irregolarità, anche se ad aprile sono cominciati i lavori di adeguamento della struttura che prevedono la demolizione di alcuni box abusivi, l’innalzamento delle recinzioni interne attualmente non a norma, il ripristino degli ambulatori, la realizzazione di un’area per lo sgambamento e di una per l’isolamento dei cani in ingresso o che presentano problemi di gestione o che sono malati.

I Carabinieri hanno effettuato il sequestro amministrativo, a carico del vicesindaco di Sulmona, Sergio Berardi, dopo aver controllato le schede dei cani, le condizioni della struttura e la documentazione in possesso dei gestori.

La Asl dovrà convalidare il decreto e nei prossimi giorni i 99 cani ospitati attualmente saranno probabilmente trasferiti in altra struttura in attesa della regolarizzazione e della conclusione dei lavori.