SULMONA: CELLULARI INTRODOTTI IN CARCERE, ARRESTATO AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA

SULMONA – È stato tratto in arresto questa mattina un agente di polizia penitenziaria di 53 anni, originario di Campobasso, in servizio nel carcere di Sulmona.

L’accusa è di aver fornito telefoni cellulari ai detenuti del carcere di massima sicurezza.

Nel mese di ottobre gli agenti sequestrarono circa venti telefoni cellulari in dotazione ai detenuti. Uno di loro, scoperto sul fatto, aveva aggredito cinque poliziotti, mandandoli in ospedale. Oggi l’arresto del penitenziario, sembrerebbe scoperto in flagranza da parte dei suoi colleghi, mentre avrebbe introdotto almeno tre micro cellulari, sembrerebbe per i detenuti. Tuttavia le indagini sono ancora in corso per chiarire circostanze e modalità.