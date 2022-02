SULMONA: CENA ATTIVISTI NO VAX IN PIZZERIA CHIUSA, ARRIVA POLIZIA, TENSIONE ALLE STELLE

SULMONA – Blitz della polizia in un locale di Sulmona durante un summit no vax. I fatti sono accaduti alla pizzeria Olivero’s in corso Ovidio dove si era recato Marco D’Amato, attivista del movimento No vax-No Green Pass, partito da Villanova, dove risiede, per recarsi a Roma e consegnare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una lettera per chiedere di “accettare il ricatto del vaccino per poter essere reintegrato nel posto di lavoro, a patto che il presidente Mattarella si assuma le responsabilità e l’onere di provvedere alla crescita del proprio figlio minore, nel caso si verificassero reazioni avverse al siero sperimentale, tali da non poter essere più in grado di svolgere una vita normale”.

D’Amato nella sua sosta a Sulmona è stato ospite della pizzeria Olivero’s, chiusa al pubblico da giorni con insegne e registratore di cassa chiusi. Durante la cena, con alcuni amici sulmonesi, nel locale è arrivata, però, la polizia che ha voluto effettuare i controlli.

La titolare Daniela Colaberardino ha risposto che non era possibile perché il locale era già chiuso al pubblico ed in quel momento era da considerarsi proprietà privata, utilizzato solo per una pizza tra amici. I poliziotti hanno dato iniziato ai controlli del caso ma i presenti hanno rifiutato di dare qualsiasi informazione sul Green Pass.

A questo punto la tensione sarebbe salita e poco dopo nel locale è giunto anche il dirigente del commissariato Antonio Scialdone. Dopo circa trenta minuti di richieste e spiegazioni da parte delle persone presenti sulle violazioni che gli venivano contestate, il gruppo di avvocati di supporto agli attivisti No vax-No Green Pass, contattati per telefono, hanno consigliato alla proprietaria del locale, presa anche da un attacco di panico, di non firmare alcuna dichiarazione e di invitarli ad andare via. L

’episodio potrebbe avere sviluppi già nei prossimi giorni, portando ad una contesa giudiziaria tra le parti.