SULMONA: CENTRODESTRA, “AL LAVORO SU PROGRAMMA E LISTE, TROVEREMO CANDIDATO A SINDACO CONDIVISO”

SULMONA – “La priorità del centrodestra unito è quella di trovare una guida capace di portare Sulmona verso una nuova stagione di sviluppo, ricostruendo il legame con il territorio e rilanciando la città a livello provinciale, regionale e nazionale. La scelta della leadership è un passaggio cruciale, e siamo convinti che insieme troveremo la persona giusta per questo ruolo fondamentale”.

Così, in una nota a firma dei coordinatori provinciali – Claudio Gregori di Fratelli d’Italia, Gabriele De Angelis di Forza Italia, Lino Galante della Lega, Alfredo Mascigrande di Noi moderati, Katia Puglielli dell’Udc, Franco Di Rocco di Sulmona in centro – al termine del secondo tavolo del centrodestra, che si è tenuto oggi, per stabilire il programma e il nome del candidato a sindaco per la città di Sulmona dopo le dimissioni di nove consiglieri comunali che hanno decretato la fine dell’amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Gianfranco Di Piero, al potere dall’ottobre 2021, e l’arrivo del commissario prefettizio Ernesta Di Alessio, che guiderà il Comune fino alle elezioni anticipate di primavera.

“Il Centrodestra a Sulmona si prepara con entusiasmo e determinazione alle prossime elezioni amministrative – sottolineano nella nota – In questi giorni, i coordinatori provinciali dei partiti che stanno operando per la composizione delle liste elettorali sono già al lavoro con grande impegno, con l’obiettivo di selezionare i candidati più qualificati e rappresentativi per le elezioni nella Città Ovidiana”.

“È stato formato un gruppo di lavoro che si occuperà della redazione del programma elettorale della coalizione di centrodestra, con il prossimo appuntamento fissato tra una settimana per confrontarsi e avanzare ulteriori idee e proposte concrete. L’obiettivo è quello di costruire un programma che sia in grado di rispondere alle reali esigenze della cittadinanza. L’unità e la coesione del nostro gruppo sono le fondamenta su cui vogliamo edificare il futuro di Sulmona. È giunto il momento di restituire alla città il ruolo di protagonista che le spetta, favorendo una sinergia tra Comune, Provincia, Regione e Governo Nazionale per offrire risposte concrete e reali alle necessità dei cittadini”.

L’impegno dei coordinatori provinciali del centrodestra, dichiarano infine, “è volto a garantire un’amministrazione trasparente, capace e vicina ai problemi reali della gente, per un futuro migliore per Sulmona e per le generazioni che verranno”.