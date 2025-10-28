SULMONA: COLPO DA CENTOMILA EURO ALLA VILLA DEL FARMACISTA, RUBATA ANCHE AUTO

SULMONA – Un colpo da professionisti ha fruttato ai ladri un bottino di circa centomila euro. L’obiettivo era una villa a tre piani di proprietà di un noto farmacista di Sulmona (L’Aquila).

I malviventi, come riporta il Centro, sono entrati in azione intorno alle tre del mattino, muovendosi con estrema precisione e senza destare il minimo sospetto.

Quando i proprietari si sono svegliati, dell’argenteria, di diversi oggetti di valore e perfino dell’auto di famiglia, un’Audi A6, non c’era più traccia. Le chiavi dell’auto erano rimaste sul tavolo: un’occasione che i ladri non si sono lasciati sfuggire, utilizzando la vettura per allontanarsi con la refurtiva.

A dare l’allarme sono stati gli stessi inquilini, solo dopo aver scoperto l’ammanco. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della squadra volante del Commissariato di Sulmona, diretti dal commissario capo Carmine Di Cato, insieme agli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato rilievi e sopralluoghi alla ricerca di impronte o altri elementi utili alle indagini.

Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe stato pianificato nei minimi dettagli. I ladri avrebbero studiato i movimenti della zona nei giorni precedenti, come farebbe pensare la presenza sospetta di un furgone avvistato più volte dai residenti. Tutto lascia pensare a una banda esperta, capace di agire in tempi rapidi e senza lasciare tracce evidenti.

L’episodio ha scosso profondamente il quartiere e accresciuto la preoccupazione in città, dove si registra una vera e propria escalation di furti in abitazione.

Solo tra Valle Peligna e Alto Sangro, quello di via Padre Pio sarebbe il quattordicesimo colpo in due settimane, un dato che alimenta allarme e richieste di maggiori controlli sul territorio.

Le indagini sono in corso per cercare di risalire agli autori del maxi furto e al possibile collegamento con gli altri episodi simili avvenuti negli ultimi giorni. Intanto ieri sono tornati in azione i ladri di distributore, colpendo in due bar, uno in via Cornacchiola e uno in viale Mazzini. A scoprire i furti sono stati i proprietari, rinvenendo anche segni di scasso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona che hanno effettuato una perquisizione a carico di un 50enne, senza rinvenire tuttavia la refurtiva.