SULMONA – Incarico all’avvocato Paolo Colasante del foro di Roma per impugnare il provvedimento del Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione d’impatto ambientale che ha autorizzato i lavori per la realizzazione della centrale di compressione Snam in località Case Penta a Sulmona.

A conferirlo è stata la Giunta Comunale di Sulmona, in seguito all’esposto presentato nei mesi scorsi dai comitati cittadini per l’ambiente. Dalle verifiche infatti è emerso che l’inizio dei lavori veniva avviato antecedentemente all’acquisizione del giudizio favorevole del Comitato Via. Inoltre nel cronoprogramma dei lavori elaborato e fornito dalla Snam, l’inizio dei lavori veniva fissato al mese di febbraio 2024, oltre il termine ultimo di cui alla proroga. Da qui l’impugnazione del provvedimento in tutte le sedi per “garantire e tutelare, in particolare: la sicurezza e la salute dei cittadini – si legge nella delibera – nonché l’integrità del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio interessato dal progetto”.