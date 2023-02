SULMONA: COMUNE SFRATTA ABUSIVI DA SEI CASE PARCHEGGIO OCCUPATE

SULMONA – La Giunta Comunale di Palazzo San Francesco, con apposita delibera, ha dato mandato agli avvocati Marina Fracassi e Valeria Palma, di promuovere l’esecuzione per rilascio degli immobili abusivamente occupati, adibiti a case parcheggio.

Si tratta di sei appartamenti che erano stati occupati con la forza da altrettanti soggetti. Arriva quindi a compimento l’azione di contrasto agli abusivi che ha avuto nuovo impulso con l’attuale Amministrazione comunale.

Nei mesi scorsi era stato approvato in Consiglio anche il nuovo regolamento che abbassa la durata massima di permanenza nella casa parcheggio da quattro a tre anni.

Si può usufruire dell’immobile per un periodo di un anno e mezzo con possibilità di una proroga dello stesso arco temporale, considerato che l’assegnazione avviene per condizioni emergenziali e temporanee. Sono stati rivisti i punteggi da attribuire agli utenti che ne fanno richiesta. Come pure è stata introdotta come pena di esclusione o perdita dei diritti la mancata partecipazione dei beneficiari ai bandi per le case popolari.