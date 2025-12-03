SULMONA: CONFAGRICOLTURA APRE UN NUOVO HUB DI SERVIZI COME RIFERIMENTO PER OPERATORI E CITTADINI

SULMONA – Confagricoltura L’Aquila inaugurerà venerdì 5 dicembre alle ore 11:30 la nuova sede di Via dei Cappuccini n. 1, uno spazio progettato per offrire un servizio non solo alla Valle Peligna, Valle Subequana e Alto Sangro e a tutta l’area circostante della provincia aquilana, un presidio moderno e altamente funzionale, dedicato alle imprese agricole e alla cittadinanza.

Il Vicepresidente di Confagricoltura L’Aquila Fabio Spinosa Pingue, ha fortemente voluto il trasferimento della sede di Confagricoltura in una zona centrale della Città dopo il lungo periodo in uffici periferici situati nel nucleo industriale e commerciale.

La sede zonale di Confagricoltura L’Aquila è presente a Sulmona da oltre 30 anni, i nuovi uffici, dove stabilmente lavorano tre dipendenti e un collaboratore, sono un punto di riferimento, pensato per assicurare un supporto tempestivo e qualificato su tutte le principali esigenze del settore agricolo, delle famiglie e dei cittadini. In continuità sono garantiti servizi del CAA dedicati alla PAC e al fascicolo aziendale, la consulenza fiscale, e del lavoro, con il Patronato ENAPA e con il CAF i servizi previdenziali e assistenziali: pensioni, infortuni, maternità e ISEE; è presente anche l’Agenzia assicurativa Cattolica del gruppo GENERALI. Un ecosistema integrato di competenze, orientato a semplificare le attività delle aziende agricole e a fornire ai cittadini un’assistenza completa, accessibile e professionale.

“Con questa apertura vogliamo consolidare la nostra presenza nella Valle Peligna e offrire un servizio all’altezza delle sfide che il settore agricolo affronta ogni giorno”, dichiara Fabio Spinosa Pingue, vicepresidente di Confagricoltura L’Aquila. “Una sede moderna non è solo un luogo fisico, ma un impegno concreto verso chi lavora, investe e crea valore nel territorio”.

“La nostra volontà è offrire un presidio capace di accompagnare le persone con risposte chiare, rapide e affidabili”, prosegue Spinosa Pingue. “Crediamo in un’agricoltura che cresce insieme al territorio, e questa sede rappresenta un investimento reale nella qualità dei servizi e nella forza delle comunità locali”.

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per conoscere lo staff, visitare gli spazi e approfondire i servizi attivi, in un momento pensato per favorire il dialogo con imprese, cittadini e operatori.