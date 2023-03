SULMONA: CONTROLLI SERRATI IN ESERCIZI COMMERCIALI E SALE SLOT

SULMONA – Continuano i controlli dei Carabinieri sul territorio della Conca Peligna. Ieri, i militari della compagnia carabinieri di Sulmona, del nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Pescara e dell’Ispettorato del Lavoro dell’Aquila (NIL), sono stati impegnati in una serie di controlli rivolti agli esercizi commerciali in genere, alle sale scommesse e alle sale slot presenti nell’ambito del comune di Sulmona. Alle operazioni hanno collaborato anche gli ispettori dell’agenzia dei monopoli e delle dogane dell’Abruzzo.

La verifica, in completa sinergia tra le diverse competenze in campo, si è concentrata su più imprese commerciali gestite dai titolari delle licenze e, in taluni casi, dai preposti alla conduzione dei locali controllati.

Gli accertamenti svolti spaziano dal controllo delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività commerciale, alle regole d’impiego per i lavoratori, fino alla corrispondenza dei requisiti sotto il profilo igienico-sanitario, quindi la corretta manipolazione degli alimenti e bevande somministrati. Infine, non sono mancate le verifiche tecniche sulle slot machine e sui terminali VLT posseduti, le cui apparecchiature devono necessariamente rispondere ad un server centrale che gestisce l’intera rete nazionale.

All’esito dei controlli, nei confronti dei responsabili delle imprese, sono state elevate sanzioni amministrative per le carenze igienico sanitarie ravvisate all’interno dei locali, per la diffusione della musica fuori dagli orari consentiti dal regolamento comunale e per l’impiego di personale sprovvisto di attestati di formazione.

Inoltre, in una delle attività controllate, è stata accertata la presenza di un 48enne del luogo, in violazione degli obblighi imposti dalla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Per questo, l’uomo è stato segnalato al tribunale di sorveglianza dell’Aquila che valuterà in merito all’accaduto.