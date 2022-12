SULMONA: CRISI Al COGESA CON LO STOP AL BILANCIO DI PREVISIONE. GERARDINI NUOVO AMMINISTRATORE

SULMONA – L’assemblea dei sindaci-soci, così, ha bocciato ieri il bilancio di previsione 2022 del Cogesa e subito dopo ha aperto una crisi politica che ha portato alla spaccatura tra i sindaci (con quelli di centrodestra che hanno abbandonato l’aula) e il conseguente voto di sfiducia al consiglio di amministrazione, sostituito, seduta stante, con la nomina ad amministratore unico di Franco Gerardini. Lo riporta il Messaggero in un articolo pubblicato oggi.

«Faremo le dovute verifiche -ha detto l’ormai ex presidente della partecipata, Nicola Guerra– senza dimenticare che abbiamo dichiarato lo stato di crisi e certe procedure sono bloccate».

Per i sindaci, però, il rapporto con il Cda era ormai compromesso, da quando cioè, all’insaputa dei soci, la governance aveva dichiarato lo stato di crisi davanti ad un notaio: «Si è rotto il rapporto di fiducia e questa è solo una delle giuste cause che ci hanno portato a fare la revoca spiega il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero -. Gerardini ricoprirà la posizione per un periodo breve che servirà , trovare una governance di alto profilo per la partecipata, che sta vivendo un momento molto delicato ed ha bisogno di competenze e di scrivere una nuova pagina».

Con la bocciatura del bilancio di previsione 2022, d’altronde, le tariffe, che al bilancio erano collegate, restano quelle del 2021: insostenibili per il Cogesa che già in una situazione finanziaria complessa.

Un altro milione e mezzo circa di buco che si va ad aggiungere agli 800mila euro lasciati in sospeso, grazie alla normativa Covid, dal piano di ammortamento; quanto basta perché il prossimo anno le tariffe saranno destinate ad impennarsi per tutti i Comuni, soci e non.

Anche per L’Aquila il cui contratto scade oggi, ma che da domani potrà contare su una proroga tecnica concessa dall’assemblea, una tregua che non potrà durare più di due settimane però, durante le quali si dovrà trovare una nuova tariffa per l’Asm, che a Noce Mattei porta quasi 25mila tonnellate di rifiuti indifferenziati all’anno, pari a circa 3 milioni di euro nel budget della partecipata.