SULMONA: DI GIANDOMENICO E “NOI CON VANNACCI” ALLE ELEZIONI CON LA LEGA. DOMANI LA PRESENTAZIONE

SULMONA – Alberto Di Giandomenico e l’associazione “Noi con Vannacci” si uniscono alla Lega in occasione delle elezioni comunali di Sulmona (L’Aquila).

Lo scrive il Carroccio in una nota: “Domani, mercoledì 26 marzo, alle ore 16, a Sulmona, presso il Caffè Capograssi, in viale Giovanni XXIII 67, si terrà una conferenza stampa per presentare l’adesione alla Lega di Alberto Di Giandomenico e dell’associazione “Noi con Vannacci”, in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. All’incontro interverranno il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, il segretario provinciale della Lega L’Aquila Daniele Ferella e i rappresentati della Lega di Sulmona”.