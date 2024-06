SULMONA E NAVELLI, LE ECCELLENZE DEI TERRITORI SI “DANNO LA MANO” PER FAR CRESCERE IL TURISMO

NAVELLI – Nuove sinergie tra le eccellenze del territorio per contribuire allo sviluppo del turismo. A darsi la mano sono stati rappresentanti della storica fabbrica di confetti Pelino di Sulmona (L’Aquila, e il comune di Navelli (L’Aquila).

A fare da tramite – si legge in un comunicato del Comune di Navelli – alla pregiata iniziativa che segna il passo per altre attività simili è stata l’associazione Abruzzo in Itinere.

Nel dettaglio proprio dalla fabbrica di Sulmona, a cura di Lucilla Pelino, è stata realizzata una bellissima composizione di 25 fiori di zafferano con la tradizionale tecnica di intreccio con i confetti.

La stessa opera è stata poi donata al comune di Navelli che l’ha messa in mostra nell’allestimento intitolato: Zafferano l’oro che germoglia allestita a palazzo Roccis in occasione della notte romantica che si terrà oggi, sabato 22/06/2024, sempre a Navelli.

“Un opera davvero suggestiva che mette insieme sapere e sapori eccellenti del nostro Abruzzo”, ha detto il sindaco di Navelli, Paolo Federico, secondo il quale “Queste iniziative hanno la lungimiranza giusta per valorizzare i nostri prodotti che giova ricordarlo sono delle eccellenze a livello mondiale”.

L’opera intitolata Cesto Crocus e confetti zafferano si sostanzia di 25 fiori creati artigianalmente con petali di fianca tenuti insieme da un sottile filo di metallo per farli sposare insieme a confetti allo zafferano.