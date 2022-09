SULMONA, EVADE DAI DOMICILIARI: ARRESTATO 49ENNE

SULMONA – Evade due volte nel giro di un mese.

Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Stazione di Sulmona hanno arrestato un 49enne per evasione dagli arresti domiciliari.

I militari dell’Arma, nel corso di un pattugliamento per il presidio del territorio, lungo le vie cittadine, sono incappati nel controllo di un uomo già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, in atto presso la propria abitazione.

Il beneficio alla misura alternativa al carcere è stato concesso dalla Magistratura competente a seguito della precedente detenzione, in gran parte scontata, per una condanna a 15 anni per associazione mafiosa, i cui reati sono stati commessi in provincia di Enna fino all’anno 2009.

Il 49enne, già noto ai militari per la sottoposizione alla detenzione domiciliare, circa un mese fa, si era reso responsabile dello stesso reato di evasione e per questo denunciato a piede libero.

L’attività investigativa intrapresa nel corso dell’ultimo intervento, invece, tenuto conto della reiterazione, del rintraccio sulla pubblica a ridosso dell’abitazione e dell’incontro avuto con persone estranee al nucleo familiare, ha messo in condizioni gli operanti di procedere al suo arresto.

L’uomo è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari dopo l’avviso dato alla Procura della Repubblica di Sulmona che richiederà l’udienza di convalida dinanzi al Giudice dello stesso Tribunale.