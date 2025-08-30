SULMONA: FANNO SESSO VICINO AL PARCO GIOCHI, COPPIA RISCHIA IL PROCESSO PER ATTI OSCENI

SULMONA – Atti osceni in luogo pubblico davanti a luoghi frequentati da minori. Questa l’accusa che la Procura della Repubblica di Sulmona (L’Aquila) contesta a una coppia di giovani, sorpresa a compiere atti sessuali, nell’area verde di viale Togliatti, a pochi metri dal parco giochi, frequentato da famiglie e bambini e dai due licei che si trovano nella zona. Per i fatti, come riporta il Centro, che risalgono al 30 luglio dello scorso anno, la Procura ha tirato la linea e ora la coppia focosa rischia di finire sotto processo. Stando alle indagini effettuate dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sulmona è emerso che i due, di 20 e 24 anni, si erano sistemati e distesi sul prato con tanto di tovaglie da pic nic. Troppo caldo per restare in casa o nell’abitacolo dell’auto.

Tuttavia, la “performance” della coppia in pieno giorno, era stata notata da diversi passanti, tanto che sul posto, dopo la segnalazione di un automobilista, erano intervenuti i carabinieri. I due ventenni si erano rivestiti e avevano consegnato i documenti ai militari che li avevano prima identificati e poi deferiti a piede libero all’autorità giudiziaria.