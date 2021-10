SULMONA: GATTI AVVELENATI CON IL SAPONE PER LAVATRICE

SULMONA – Detersivo per lavatrice sparso sul marciapiede che collega due condomini, nei pressi di via Papa Giovanni XXIII, per eliminare il maggior numero di gatti presenti nel quartiere.

Succede a Sulmona e a denunciare il grave episodio è stata una giovane donna che, dopo aver documentato tutto con foto e video, si è recata nella caserma dei carabinieri per sporgere una querela contro ignoti, per maltrattamento di animali.

Come racconta Il Centro, la donna mentre dava da mangiare ad alcuni gatti, ha notato quattro piccole confezioni di detersivo idrosolubile: due interi e due già diluiti. Sull’esposto la donna ha sottolineato che il fenomeno andrebbe avanti da alcuni mesi, da quando sono state scoperte alcune carcasse di gatti morti probabilmente dopo aver ingerito cibo avvelenato. Solo nelle ultime 48 ore ne sarebbero morti due.