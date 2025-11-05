SULMONA: GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO A TUA DAL PRIMO DICEMBRE, “CITTA’ PIU’ VERDE E MODERNA”

SULMONA – “Una città più verde e un trasporto più rispettoso dell’ambiente”.

È questa la direzione – si legge in una nota – che il comune di Sulmona ha scelto di intraprendere con l’affidamento della gestione del trasporto pubblico locale a Tua, la società unica di trasporto della Regione Abruzzo.

L’accordo, formalizzato oggi nel municipio di Sulmona alla presenza tra gli altri del sindaco Luca Tirabassi, dell’assessore ai Trasporti Federica La Porta, del presidente Tua Gabriele De Angelis e del direttore generale Tua Maxmilian Di Pasquale, “segna un passaggio di grande valore per la città e per l’intero territorio peligno, che dal prossimo 1° dicembre 2025 vedrà l’avvio del nuovo servizio di trasporto gestito da Tua”, viene annunciato.

“Con l’ingresso di Tua, Sulmona si prepara ad accogliere una gestione moderna, efficiente e fortemente orientata alla sostenibilità – si legge ancora nella nota – Il nuovo servizio prevederà una riorganizzazione complessiva di linee, orari e percorsi, con l’obiettivo di migliorare la puntualità e rispondere in modo più mirato alle esigenze di studenti, lavoratori e cittadini. Uno dei tratti distintivi del nuovo assetto sarà l’attenzione rivolta all’ambiente: circa il 40 per cento dei mezzi impiegati sarà a trazione elettrica, un passo concreto verso una mobilità a basse emissioni e più rispettosa della qualità della vita urbana”.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il presidente di TUA, Gabriele De Angelis – della fiducia che il Comune di Sulmona ha voluto accordarci. Questo incarico rappresenta una sfida importante che affrontiamo con entusiasmo e responsabilità. Il nuovo servizio sarà un modello di efficienza, comfort e sostenibilità, e vogliamo che i cittadini percepiscano fin da subito il cambiamento positivo nella loro quotidianità”.

“Per il comune di Sulmona, il passaggio a Tua rappresenta una scelta strategica di lungo periodo: unire l’esperienza di della più grande realtà regionale di trasporti alla volontà di costruire un sistema di mobilità urbana più moderna, sicura e vicina alle persone. Nelle prossime settimane saranno presentati i dettagli del nuovo servizio e le modalità di accesso alle informazioni per l’utenza”, conclude la nota.