SULMONA: HOSPICE, ELISOCCORSO, ENDOSCOPIA DIGESTIVA. INCONTRO CON VERI’ SU PROGETTI OSPEDALE

SULMONA – La realizzazione di un hospice, struttura che ad oggi non è attiva sul territorio, tra i diversi progetti per l’ospedale di Sulmona.

È uno dei punti emersi nel corso dell’incontro che si è tenuto questa mattina nel presidio ospedaliero tra l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì il sindaco Gianfranco Di Piero, il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale Pierluigi Cosenza, il manager della Asl Ferdinando Romano, il direttore sanitario aziendale Alfonso Mascitelli e il direttore sanitario del presidio Maurizio Masciulli, consiglieri regionali e comunali.

“Un momento di ascolto e confronto attivo con gli operatori sanitari del presidio e il sindaco della città, per affrontare le criticità e stilare un elenco di priorità da risolvere nel più breve tempo possibile, grazie alla collaborazione tra Regione, Comune e Asl”, si legge in una nota.

“Esattamente una settimana fa – sottolinea l’assessore – avevo incontrato il direttore sanitario del presidio Masciulli per fare un primo punto della situazione e in quell’occasione avevamo stabilito di rivederci oggi insieme a una rappresentanza degli operatori sanitari e del sindaco, così da ampliare la visione su quelle che sono le istanze più urgenti da portare avanti per il nosocomio peligno”.

La Verì ha rimarcato “la grande professionalità e abnegazione del personale dell’ospedale, che nei periodi più critici della pandemia ha lavorato senza sosta per garantire la sostituzione dei colleghi malati e la continuità anche di alcuni servizi a Castel di Sangro e nei presidi territoriali”.

“La Asl – ha aggiunto – ha già avviato diverse procedure di reclutamento, che serviranno a potenziare gli organici, oltre ad attribuzioni di funzioni di direzione delle unità operative”.

Nel corso dell’incontro sono stati discussi numerosi altri punti e tra i diversi progetti per Sulmona si è parlato anche della realizzazione di un hospice. Nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo dei tecnici dell’ingegneria clinica della Asl per l’individuazione di spazi idonei per l’endoscopia digestiva e contemporaneamente si procederà alla sostituzione di alcune apparecchiature richieste dai medici.

“Abbiamo anche rimarcato – prosegue l’assessore – gli ottimi risultati raggiunti in oncologia sul fronte integrazione ospedale-territorio e sono stati analizzati gli stati d’avanzamento della realizzazione della piattaforma per l’elisoccorso”.

A margine della riunione, la Verì ha incontrato una delegazione dell’Associazione Peligna Diabetici che ha presentato alcune istanze per migliorare il servizio sul territorio. Richieste prese in carico dalla Asl che avvierà le azioni necessarie a recepirle.