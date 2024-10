SULMONA: IL 24 OTTOBRE SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE IDRICA NELLA ZONA DELLA STAZIONE

SULMONA – Giovedi prossimo, 24 Ottobre, dalle ore 9 alle ore 17, sarà sospesa l’erogazione idrica nella zona della Stazione ferroviaria di Sulmona (AQ)– via Banchette, per tutte le utenze lungo la linea ferroviaria Bugnara-Sulmona e nelle palazzine ex FF.SS, in viale Stazione Centrale.

Lo comunica la società Saca, precisando che la sospensione idrica si rende indispensabile a causa di lavori necessari e improrogabili per la riparazione dell’acquedotto Cavuto, lungo la linea ferroviaria Sulmona-Roma, a ridosso del cavalcavia di via Zappannotte.