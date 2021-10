SULMONA – Al comizio di chiusura della campagna elettorale di Gianfranco Di Piero, candidato sindaco del centrosinistra a Sulmona, partecipa oggi anche Enrico Borghi, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico.

“Ci sono per dare sostegno – dichiara Borghi – a un’esperienza di centrosinistra che dovrà in prospettiva diffondersi sempre di più, un laboratorio che ha ancora più valore in una realtà piena di storia e potenzialità come Sulmona”.