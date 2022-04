SULMONA, IL PIANO D’EMERGENZA PER “LA MADONNA CHE SCAPPA IN PIAZZA”

SULMONA – In occasione della “Madonna che scappa in Piazza”, evento della tradizione tra i più importanti che si tengono a Sulmona, l’amministrazione comunale ha illustrato in una nota il piano d’emergenza ed evacuazione che sarà approntato nella domenica di Pasqua, quale supporto al Piano di emergenza ed evacuazione redatto dal soggetto organizzatore della Confraternita di Santa Maria di Loreto.

Nel rispetto della normativa vigente è stato previsto, tra l’altro, un contingentamento degli ingressi nella Piazza, che sarà aperta a 10.000 persone.

“L’accesso sarà possibile attraverso sette ingressi disposti intorno alla Piazza che 15 minuti prima della corsa saranno ridotti a 3: 1) Corso Ovidio – scalinata dell’Acquedotto (ingresso 1 sulla cartografia allegata) 2) Uscita dal Parcheggio coperto (ingresso 4 sulla cartografia allegata) 3) Largo Mercatello (ingresso 6 e 7 sulla cartografia allegata) Sulla Piazza è stato previsto uno spazio riservato al pubblico diversamente abile e ad un eventuale accompagnatore”, si legge nella nota.

“Tutti gli ingressi previsti tranne il N. 1 della cartografia sono ad accessibilità totale. Presso ogni ingresso si trovare il personale che potrà fornire tutte le informazioni e supporto. La sicurezza dell’evento è garantita, oltre che dalle Forze dell’Ordine e dal Corpo di Polizia Locale, da 45 volontari tra ANA, Associazione Nazionale Carabinieri – sez. Sulmona, CISCOM, Croce Rossa, Giostra Cavalleresca e Gruppo Comunale di Protezione Civile. Si allega il layout del Piano di Emergenza in cui sono riportati diverse informazioni tra cui gli ingressi, il posizionamento delle ambulanze e la postazione del modulo antincendio. Le vie di fuga saranno identificate in piazza tramite opportuna segnaletica. Si ricorda inoltre a tutta la cittadinanza il rispetto dell’ordinanza sindacale che impone anche per la giornata di domenica l’uso della mascherina anche all’aperto e il distanziamento. Al fine di facilitare l’opera dei volontari preposti alla conta delle persone agli ingressi, si chiede a tutti coloro che intendono seguire la manifestazione di Pasqua, di arrivare in Piazza con congruo anticipo. Nel rispetto delle regole e con il buon senso di tutti, potremo tornare quest’anno a rivedere in serenità la manifestazione della Madonna che scappa in Piazza”.