SULMONA: IL SINDACO METTE LA SORDINA ALLA MOVIDA, NIENTE MUSICA ALTA NEI LOCALI DOPO MEZZANOTTE

SULMONA – Sulla diffusione della musica al di fuori dei locali è stata emessa un’ordinanza sindacale. L’ordinanza sulla limitazione della musica al di fuori dei locali si è resa necessaria per il protrarsi di situazioni di estremo disagio per i residenti e gli ospiti delle strutture ricettive nel centro storico in considerazione dell’alto volume tenuto fino alle prime ore del mattino, soprattutto nei giorni festivi e nei fine settimana.

I locali dovranno fare preventiva richiesta di autorizzazione per proporre musica, la cui diffusione all’esterno sarà limitata dalle 10 alle 14 e dalle 17,30 alle 24.

“La musica come motivo di sottofondo e/o di intrattenimento all’aperto”, si legge in una nota del Comune, “non può diventare oggetto di disturbo. Le attività di intrattenimento musicale è opportuno che siano riportate all’interno dei locali e non lungo le vie pubbliche. L’ordinanza pertanto richiama tutti i gestori al rispetto delle norme, alla diffusione della musica all’aperto con un volume che sia compatibile con la vita dei residenti e solo entro gli intervalli della giornata stabiliti dall’ordinanza stessa”.

“Non è una battaglia contro la musica, ma la musica non può essere usata come strumento di divertimento di alcuni cittadini a detrimento della salute e del riposo di altri cittadini. La città è di tutti e solo attraverso il rispetto delle regole si può costruire una civile convivenza”.