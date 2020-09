SULMONA: INCROCIO VIA LAMACCIO PERICOLOSO, UIL, “SI INTERVENGA”

SULMONA – “È talmente pericoloso l’incrocio di via Lamaccio di Sulmona, nei pressi del carcere, da non essere esente da brutali incidenti finanche con il semaforo funzionante. Prova ne sono l’incidente che ha interessato un mio collega di polizia penitenziaria qualche mese fa che dallo stesso ne è uscito molto malconcio e solo per miracolo messo nelle condizioni di riprendere servizio seppur non dopo alcuni mesi di infortunio e l’ultimo avvenuto qualche settimana fa che ha mandato KO proprio l’impianto semaforico che resta comunque essenziale, al momento, per evitare situazioni ben più gravi”.

Così Mauro Nardella componente Camera Sindacale Territoriale Uil Adriatica Gran Sasso

“Dico al momento perché, proprio in virtù della sua potenziale insicurezza (aggiungo che molti passano con il rosso) sarebbe il caso di sostituirlo con un apparato più affidabile.

Penso ad esempio all’implementazione di una rotonda integrata da sistemi che impongono una riduzione della velocità. Invito pertanto l’Amministrazione comunale, ed in maniera particolare al competente assessore alle opere pubbliche Salvatore Zavarella, a progettare e far subito realizzare quella che ritengo essere un autentico dispositivo salvavita”.

