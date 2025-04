SULMONA: INTIMIDAZIONI AL BLOG “CASA DI VETRO”, SOLIDARIETA’ DAI GIOVANI DEMOCRATICI

SULMONA – Solidarietà dai Giovani Democratici a Marco Alberico e al suo blog “La Casa di Vetro” di Sulmona (L’Aquila), bersaglio di polemiche. “che con strumenti legittimi come l’accesso agli atti e il ricorso al Difensore Civico chiede trasparenza e rispetto delle regole”.

“Chi amministra” si legge in una nota, “dovrebbe rispondere con chiarezza, non con tentativi di intimidazione attraverso la prospettazione di processi penali, dispendiosi per tempo e denaro. E invece assistiamo proprio a questo, con l’aggiunta di tentativi di delegittimare chi esercita il diritto alla cittadinanza attiva ed il diritto alla critica. È lo stesso clima ostile che denunciammo pochi giorni fa: in Abruzzo si alza il livello della tensione politica, anche per responsabilità di chi – come il presidente Marsilio – non accetta critiche, che da parte nostra non sono mai scadute nell’offesa o nella derisione, o proposte di cambiamento. Alla sindaca e consigliera regionale Marianna Scoccia diciamo una cosa semplice: la partecipazione non si minaccia, si alimenta, perché è il sale della democrazia e del progresso. Noi stiamo dalla parte di chi tiene accese le luci nei palazzi del potere. Saremo sempre in prima linea contro questi sistemi di esclusione dalla partecipazione alla vita politica e contro chi li pratica.