SULMONA: INTOSSICAZIONE ALIMENTARE, OTTO PERSONE DELLA STESSA COMITIVA FINISCONO IN OSPEDALE

SULMONA – Si sentono male dopo il ferragosto in campagna e finiscono in ospedale a Sulmona (L’Aquila). È accaduto a otto persone, appartenenti a una stessa comitiva di parenti e amici che si è riunita in un’abitazione in campagna per festeggiare il ferragosto. Gli otto, dopo aver mangiato insieme, hanno accusato sintomi riconducibili ad un’intossicazione alimentare, ovvero vomito e diarrea secondo quanto riporta Onda tv.

Per questo si sono presentati nel pronto soccorso del presidio ospedaliero peligno per chiedere le cure mediche. I sanitari stanno sottoponendo la comitiva ai vari esami. Al termine di tutti gli accertamenti, come da prassi, i referti saranno trasmessi al competente servizio di igiene alimentare della Asl 1 per l’indagine epidemiologica, che ha lo scopo di accertare quali alimenti hanno scatenato l’intossicazione che, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe avere a che fare con la conservazione degli stessi.