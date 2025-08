SULMONA: L’8 AGOSTO PRIMA EDIZIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL PATRIMONIO CULTURALE CELESTINO

SULMONA – Ideata e promossa dall’Abbazia di Santo Spirito al Morrone – Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo, in collaborazione con l’Associazione Celestiniana di Sulmona e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Sulmona (L’Aquila), si svolgerà venerdì 8 agosto 2025 la prima edizione della Notte bianca del patrimonio culturale celestino attraverso un ricco programma di eventi culturali in due luoghi identitari legati alla figura di Pietro da Morrone: l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone e l’Eremo di Sant’Onofrio.

L’iniziativa culturale mira a sensibilizzare e a far conoscere il variegato patrimonio culturale materiale e immateriale sviluppatosi nel tempo attraverso l’opera di Pietro da Morrone rappresentando un modello tra spiritualità, arte e cura del creato. Si partirà alle 18:00 nella sala meeting dell’Abbazia con una tavola rotonda sul ruolo e sulle sfide del patrimonio culturale legato a Celestino V con il Direttore regionale Musei nazionali Abruzzo, dott. Massimo Sericola, con il professore ordinario di Storia dell’Architettura presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”, arch. Raffaele Giannantonio e con la docente di Storia della Chiesa Antica e Medievale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio” dell’Aquila, dott.ssa Stefania Di Carlo.

Seguirà alle 19:00 nella chiesa abbaziale del complesso monastico “Costellazione Celestino”, un evento astronomico unico, ricco di significati simbolici, la cui memoria si è persa per secoli: il prof. Salvatore Marinucci condurrà i visitatori all’osservazione della proiezione solare che si genera al tramonto, oltre che alla conoscenza di nuovi studi sui fenomeni luminosi che si manifestano durante l’anno all’interno della chiesa.

A seguire, le visite guidate con prenotazione obbligatoria al numero 0864 32849, alle 20:30, 21:30 e 22:30, a cura dei concessionari dei servizi educativi SlowMaiella, alla Cappella Cantelmo Caldora per scoprire i due capolavori del gotico abruzzese custoditi nell’Abbazia: il monumento funebre realizzato da Gualtiero d’Alemagna e il ciclo di affreschi realizzato dal Maestro della Cappella Caldora. La serata proseguirà presso l’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone dove alle 21:30 si terrà il concerto dell’AMS Brass Ensemble dell’Associazione Musicale Sulmonese, in un suggestivo scenario, accolti dal silenzio e dalla spiritualità del Morrone. Tutte le attività sono gratuite con bigliettazione di ingresso ordinaria per gli eventi in Abbazia. Un servizio di navette gratuite è stato messo a disposizione dal Comune di Sulmona per raggiungere l’eremo di Sant’Onofrio in occasione del concerto serale con corse di andata da piazza Carlo Tresca alle 20:00 e alle 20:40 e di ritorno dall’Eremo alle 22:45 e alle 23:15.

La prenotazione è obbligatoria ed è da effettuarsi ai numeri 0864 32849 (Abbazia) – 338 4888050 (Associazione Celestiniana) fino ad esaurimento dei posti disponibili.