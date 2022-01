SULMONA, L’8 E IL 9 GENNAIO SCREENING A STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO

SULMONA – In esecuzione della Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 31/12/2021, nei giorni 8 e 9 gennaio, sarà eseguita, a cura del Comune di Sulmona e della Asl, una campagna di screening in modalità drive through presso il parcheggio del Palazzetto dello Sport di Viale XXV Aprile a Sulmona.

La campagna di screening, riservata alle scuole di ogni ordine e grado e destinata agli studenti e al personale scolastico, avrà luogo nei seguenti orari: 10.00 -13.00 e 14.00-17.30

Ai fini della maggiore efficienza e celerità delle procedure, si raccomanda agli utenti di presentarsi allo screening muniti del modulo di consenso già compilato, avendo cura di aggiungere l’istituto scolastico di appartenenza.

Il modulo può essere scaricato dal sito del Comune di Sulmona al link di seguito indicato:

http://www.comune.sulmona.aq.it/uploads

Il personale volontario della Protezione Civile del Comune di Sulmona fornirà supporto anche alle operazioni di screening sulla popolazione scolastica che saranno eseguite, a cura di apposite unità di personale sanitario militare, presso i Comuni di Scanno, Campo di Giove, Raiano e Castelvecchio Subequo.