SULMONA: LA COOP PRONTA A LASCIARE, A RISCHIO 25 POSTI DI LAVORO. IN ARRIVO UNO SCIOPERO

SULMONA – Rischia la chiusura il centro Coop di Sulmona (L’Aquila) che si trova all’interno del centro commerciale “Il Nuovo Borgo”. Lo riporta il sito di Onda Tv. L’azienda, contro la quale ci sarà uno sciopero il 18 dicembre, motiva la chiusura e tagli con la necessità di ridurre le perdite consistenti di parte della rete vendita ed eliminare sovrapposizioni tra negozi. In qualche modo era prevedibile: la fusione tra Coop Centro Italia e Unicoop Tirreno non è stata altro che una operazione tra due cooperative in difficoltà. A rischio ben 24 punti vendita sul territorio nazionale, tra cui quello sulmonese, nel più totale silenzio delle istituzioni politiche.

“La musica è cambiata lo scorso primo dicembre quando è stata annunciata la dismissione in varie Regioni”- sottolinea Andrea Frasca della Cgil, spiegando che oltre Sulmona è interessato anche il punto di vendita di Celano (L’Aquila) a tale riorganizzazione, a fronte di alcune perdite economiche.