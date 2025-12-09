SULMONA: L’AMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA TORNA A PIENO REGIME, VISITE TUTTA LA SETTIMANA

SULMONA – L’ambulatorio di Medicina sportiva di Sulmona (L’Aquila) torna a pieno regime: visite tutta la settimana invece che un solo giorno.

La Direzione strategica della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, guidata dal manager Paolo Costanzi, come da impegni assunti, ha potenziato l’organico con l’assunzione di un medico a tempo pieno, entrato in servizio il primo dicembre scorso.

Con l’immissione nei ranghi del nuovo specialista a tempo indeterminato, che si aggiunge a quello già presente, a Sulmona è stata riorganizzata l’intera attività e garantita così un’ampia copertura del servizio. Le visite della Medicina sportiva vengono ora assicurate dal lunedì al venerdì mattina, ad esclusione del giovedì, e nel pomeriggio anche martedì e mercoledì. Un calendario lavorativo che consentirà di dare risposte alle numerose richieste di rilascio di certificazione medica, a scopo agonistico e non, non solo agli utenti di Sulmona, ma anche a quelli della Valle Peligna.

“La direzione strategica della Asl 1 Abruzzo ha recepito le istanze di potenziamento del servizio, giunte dal territorio, in tempi molto rapidi, espletando velocemente tutte le procedure amministrative necessarie per l’assunzione di un nuovo medico. L’arrivo del nuovo specialista, peraltro, ha permesso anche di rafforzare l’attività della Medicina dello sport ad Avezzano dove ora le visite, grazie a due aperture settimanali in più, vengono assicurate tutte le mattine e per 4 volte anche nel pomeriggio”, si legge in una nota.