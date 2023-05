SULMONA: LAVORI DI COMPLETAMENTO AL LICEO CLASSICO, STANZIATI 2 MILIONI DALLA GIUNTA

SULMONA – Un altro passo avanti verso il completamento dei lavori nella sede storica del Liceo Classico Ovidio, in piazza XX Settembre. Nella seduta di ieri La Giunta ha approvato i progetti di ultimazione delle opere all’impiantistica dell’edificio, per un importo di 2 milioni e 98mila euro.

“Dopo l’avvio dei lavori nel mese di settembre 2022, con l’approvazione in Giunta del progetto inerente l’ultimazione delle opere impiantistiche e funzionali, si è chiuso l’iter dell’annosa vicenda del Liceo Classico Ovidio. Mi preme, in questa occasione, ringraziare il Presidente della Provincia, Angelo Caruso e la Consigliera Antonella La Gatta, per la fattiva collaborazione data in merito. Nei prossimi mesi, grazie all’impegno economico della Provincia dell’Aquila, si potranno affidare i lavori anche per queste ultime opere e riaprire finalmente la sede storica del Liceo Ovidio e la storica Biblioteca comunale” . Lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Franco Casciani.